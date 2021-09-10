الامارات | خورفكان يتصدى لرأسيات بيدرو وتسديدات طحنون.. ويتعادل مع الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتصدى لرأسيات بيدرو وتسديدات طحنون.. ويتعادل مع الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسر خورفكان حاجز النتائج السلبية في المواجهات السابقة مع الوحدة وفرض عليه نتيجة التعادل بدون أهداف، الجمعة، على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري ادنوك للمحترفين.

وتعد نتيجة إيجابية لخورفكان الذي أصبح رصيده نقطتين مقابل خمسة للوحدة قياساً بفارق الإمكانيات والطموح.

‏سيطر الوحدة على وسط الملعب منذ الدقائق الأولى للمباراة مما سهل له صناعة الهجمات وتمويل المهاجم الفذ البرازيلي بيدرو بكرات رأسية وتوالت الفرص على خورفكان كذلك عبر طحنون الزعابي وبقية لاعبي "العنابي"، لكن حارس المرمى زايد العامري ظهر أحد نجوم المباراة وحطم قلب هجوم خصمه.

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