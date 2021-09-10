الامارات | أول نقطة برصيد "صقور الإمارات" و"فرسان الظفرة" في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن أول نقطة برصيد "صقور الإمارات" و"فرسان الظفرة" في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا الإمارات والظفرة 1-1، الجمعة، على استاد الإمارات في رأس الخيمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم، ليحصل كلا الفريقين على أول نقطة لهما في البطولة بعد أن كانا قد خسرا في أول جولتين.

وتقدم الظفرة بهدف عن طريق النيجيري ايمو إيزيكيل في الدقيقة 12، وتعادل للإمارات العاجي جوزيف في الدقيقة 87.

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