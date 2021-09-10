اتحاد الكرة يخفف عقوبة شيكابالا بعد تظلم الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف مصدر بلجنة التظلمات، باتحاد الكرة المصري، أن اللجنة تتجه لتخفيف عقوبة إيقاف شيكابالا، قائد الزمالك، من شهرين إلى 3 أشهر فقط، بدلا من 8 أشهر، مع تقليص الغرامة المالية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف.

وكان نادي الزمالك قد تظلم ضد العقوبات الصادرة من إدارة المسابقات، وأحال الاتحاد التظلم إلى لجنة الاستئناف للنظر فيه، وبذلك يكون قرار الإيقاف محل التظلم مؤقتاً لحين الفصل فيه إما بتأييد القرار أو تخفيفه أو إلغائه.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، حدد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف، الأسبوع المقبل لبداية نظر التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحقه من إدارة المسابقات حول أحداث مباراة الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه.

وأوضحت، في بيان، "أن القرار جاء لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة".

وشهدت مراسم تتويج الزمالك بالدوري عقب مباراة الفريق الأبيض أمام البنك الأهلي، مشادة بين شيكابالا، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.