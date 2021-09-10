اتحاد الكرة يستبعد مصطفى محمد من مباراة ليبيا لسوء سلوكه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير صحفية، أن اتحاد الكرة قرر استبعاد مصطفى محمد، لاعب فريق جالاتا سراي، من مباراة ليبيا القادمة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وذكرت صحيفة "aksam" التركية، أن قرار استبعاد اللاعب من المباراة كإجراء تأديبي بسبب الطريقة غير اللائقة التي احتفل بها المهاجم في وجه مدربه السابق حسام البدري، بعد إحرازه هدف التعادل في الجابون.

وكانت اللقطات التليفزيونية قد أظهرت سب وبصق مصطفى محمد لحسام البدري، عقب انتهاء مباراة الجابون.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر إقالة البدري من منصبه بسبب سوء الأداء في تصفيات كأس العالم، وقرر تعيين البرتغالي كارلوس كيروش خلفا له، إذ تعتبر مباراة ليبيا المصيرية هي أولى محطاته الرسمية مع الفراعنة.

يواجه المنتخب المصري، نظيره، الليبي، في القاهرة، يوم 9 أكتوبر المقبل، في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

بينما ستكون مباراة الجولة الرابعة بين ذات المنتخبين يوم 12 أكتوبر، في ليبيا.

وكان المنتخب المصري نجح في الفوز في الجولة الأولى بهدف دون رد أمام أنجولا، فيما تعادل الفراعنة بشق الأنفس أمام منتخب الجابون 1-1، في الجولة الثانية بالتصفيات.

وتتصدر ليبيا المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، ويأتي منتخب مصر في الوصافة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، وجاء المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، أما المنتخب الأنجولي فجاء متذيلا الترتيب بدون رصيد.