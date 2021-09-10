جاكوبس ليس منزعجاً من التشكيك بذهبيته في 100 م

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ميلانو : ردّ العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، حامل ذهبية سباق 100 م في أولمبياد طوكيو، على تلميحات بشأن تعاطيه مواد منشطة بعد فوزه المفاجئ في الألعاب الأخيرة.

في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" نشرت الجمعة، قال جاكوبس إن الشكوك حول فوزه المفاجئ تغذيها الغيرة "لست منزعجاً حتى من الخبث غير المبرّر بشأن تعاطي المنشطات".

أضاف "سيكون هناك دوما من يشكك بنجاح الآخرين... لا أشعر بالغيرة، انما بالتنافسية فقط".

قبل نحو سنة، لم يكن جاكوبس معروفاً على الساحة العالمية، لكن العداء المولود في ولاية تكساس الأميركية قبل 26 سنة، خطف سباق 100 م في طوكيو بالإضافة إلى ذهبية التتابع أربع مرات 100 م مع بلاده.

وشكّك البعض في "نظافة" فوزه، إذ لم ينزل تحت حاجز الثواني العشر قبل عام 2020. اداء رائع في طوكيو خوّله تحقيق زمن بلغ 9.90 ثوان وهو رقم أوروبي جديد.