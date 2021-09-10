شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الزمالك 16 / 14 فى الشوط الأول بالسوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى فى التفوق على نظيره الزمالك بنتيجة 16 / 14 فى الشوط الأول بلقاء السوبر الأفريقى لكرة اليد الذى يقام على أرض المحروسة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويسعى فريق الأهلى إلى مواصلة التقدم فى الشوط الثانى من أجل حصد اللقب الثانى فى تاريخه والتأهل إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب "، بينما يطمح الزمالك فى تعديل النتيجة لصالحه من أجل التتويج باللقب السابع فى تاريخه.

وتقام المباراة بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويسعى فريق الزمالك إلى التتويج باللقب السابع فى تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019،بينما توج الأهلى باللقب مرة واحدة من قبل موسم 2017 ويسعى إلى حصد اللقب الثانى.

كما يطمح فريق الزمالك إلى مواصلة الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز على الأحمر فى أخر نسختين 2018 و2019، فيما يسعى الأهلى فى رد اعتباره أمام الأبيض وتحقيق الفوز فى هذه النسخة لحصد لقب السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه.