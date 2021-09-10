شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. انتظام شبانة لأول مرة.. تألق أيمن حفنى.. وراحة لمروان حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مران اليوم، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد أداء تدريبات خفيفة في مران أمس ووضع فرناندو مدرب الأحمال فقرات خاصة للتركيز على الناحية البدنية وأداء بعض التدريبات التي تهدف إلى زيادة معدلات اللياقة للاعبين.

وجاء قرار الجهاز الفني بعدما كان مران الفريق أمس الخميس خفيفًا عقب عودة اللاعبين من الراحة يوم الأربعاء بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا حيث يواصل الفريق استعداداته لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس مصر والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل.

فيما انتظم محمود شبانة مدافع الزمالك، في تدريبات الفريق بعد انضمامه بشكل رسمي للقلعة البيضاء ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعب بعد مشاركته في التدريبات لأول مرة وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع محمود شبانة قادمًا من أسوان.

بينما حصل مروان حمدي مهاجم الزمالك، على راحة من مران اليوم بسبب شعوره ببعض الإجهاد وتابع مروان حمدي تدريبات الفريق من الملعب لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية، على أن ينتظم في مران الغد بشكل طبيعي في حالة التأكد من جاهزيته.

كما خاض لاعبو الزمالك، تقسيمة فنية مصغرة في ختام تدريبات الفريق اليوم في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين بإذن من الجهاز الفني بعد تلقيهم لقاح فيروس كورونا.

وأدى الفريق تقسيمة مصغرة تحت أعين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومعاونه أسامة نبيه المدرب العام للفريق وشهدت التقسيمة تألق كلا من أيمن حفني وعمر السعيد وعبدالله جمعة.