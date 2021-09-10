شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة المغرب تجمع لاعبى الأهلي والزمالك قبل السوبر الأفريقي لليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو فريقي الأهلي الزمالك صلاة المغرب داخل صالة حسن مصطفى قبل خوض بطولة السوبر الأفريقى.

وتترقب جماهير الكرة المصرية ومحبي كرة اليد تحديدًا، مواجهة منتظرة بين فريقي الأهلي والزمالك في السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بالسوبر الأفريقي، خاصة أن البطولة تعد مؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء ويجذب أنظار الجماهير المصرية.

يرغب الزمالك فى هذه المواجهة فى التتويج بالنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019، كما يطمح فريق الزمالك إلى مواصلة الفوز الثالث على التوالي على منافسه التقليدى بعد الفوز على الأحمر فى أخر نسختين 2018 و2019، ويبحث فريق الزمالك فى هذه المواجهة عن التأهل إلى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

يسعى فريق الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى رد الاعتبار خاصة أن فريق الزمالك نجح فى تحقيق الفوز فى أخر نسختين من البطولة عامى 2018، 2019 على حساب الفريق الأحمر، ويتسلح فريق الأهلى فى هذه المواجهة بنشوة تحقيق لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس التى حصدها الفريق مؤخرا على حساب وداد سمارة المغربى للمرة الرابعة فى التاريخ والتى اختتمت بالمغرب، فضلا عن تدعيم الصفوف بالمحترف الكوبي «أنخيل هيرنانديز".