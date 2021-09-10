شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السادسة.. المصري يضم مهاجما فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي المصري البورسعيدي عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمد بلح، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ونجح المصري في التعاقد مع كل من أحمد الشيخ وعمرو مرعي وأحمد علاء وإسلام جمال وأسامة الجزار لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

واتفق مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، مع التونسى معين الشعبانى المدير الفنى السابق للترجى التونسى على قيادة الفريق الساحلى فى الموسم المقبل، على أن يصل المدير الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع العقود بشكل رسمى.

ويمتلك معين الشعبانى سيرة ذاتية قوية، حيث حصل على دورى أبطال أفريقيا عامى 2018 و 2019 مع الترجى ويعد أصغر مدرب فى التاريخ يحقق لقب دورى أبطال أفريقيا فى سن الـ37 عاما.

وقد أرسل مسئولو المصرى تذاكر الطيران للمدرب التونسى للحضور لمدينة بورسعيد اليوم لعقد جلسة خاصة مع مجلس الإدارة وتوقيع العقود بشكل رسمى بعد مفاوضات استمرت 24 ساعة بين الطرفين كللت بالنجاح فى النهاية بعد موافقة الإدارة الخضراء على الطلبات المالية للمدير الفنى.

وحاول مجلس إدارة المصرى التعاقد مع مدير فنى يمتلك سيرة قوية وخبرات أفريقية قوية، خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل.