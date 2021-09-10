شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سيراميكا يعلن رحيله عن الفريق بعد 6 سنوات بين جدرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء قنديل، لاعب سيراميكا، رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية بعد 6 سنوات قضاها داخل الفريق مؤكدًا أنه اكتسب العديد من الخبرات طوال الفترة التي قضاها داخل أسوار النادى الصاعد حديثًا لدورى الأضواء والشهرة.

وكتب ضياء عبر صفحته الشخصية فيس بوك: "تم انتهاء تعاقدي بالبيت الكبير نادي سيراميكا وقضيت فيه 6 مواسم من حياتي اتعلمت فيهم حاجات كتير واكتسبت خبرات".

أضاف: "وبشكر كل اللاعبين داخل النادي وكل من ساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز وكل الأجهزة اللي اشتغلت معهم خلال مسيرتي كلاعب داخل صفوف نادي سيراميكا وكل العاملين داخل النادي وشكرًا للجميع وأتمني لكم التوفيق في كل ما هو قادم".

ومن ناحية أخري قرر الجهاز الفني لنادى سيراميكا بقيادة هيثم شعبان تأجيل إطلاق معسكر الفريق الذي كان من المفترض بدايته الأربعاء لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ وجاء ذلك بعد إعلان اتحاد الكرة بشكل رسمي بدء الموسم الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل".

ورفض شعبان وصايا وترشيحات وكلاء اللاعبين، لبعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف سيراميكا استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالي التحدث مع وكيل اللاعب والنادي الذي يلعب به لإتمام التعاقد.

وأنهى سيراميكا بطولة الدورى العام هذا الموسم في المركز لعاشر بجدول المصرى برصيد 39 نقطة جمعهما من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 15 لقاء بينما خسر الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة 11 مواجهة.