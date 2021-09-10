شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعاقد مع بيبو دكرنس 5 مواسم.. واتجاه لإعارته على طريقة "البدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو النادي الأهلي مع عمر البكري الشهير بـ"بيبو دكرنس" صانع ألعاب دكرنس ومنتخب الشباب مواليد 2001 لمدة 5 مواسم فى حضور الخضر إبراهيم رئيس النادي الممثل لمحافظة الدقهلية وحمادة سليمان وكيل اللاعب وشقيق المهدي سليمان حارس بيراميدز بجانب أحد المسئولين البارزين في القلعة الحمراء في مكتبه بمقر النادي بالجزيرة.

جاء التعاقد مع موهبة دكرنس بعد إنهاء كل التفاصيل التعاقدية بين الناديين وحصل مسئولي القلعة الحمراء على الاستغناء الخاص باللاعب، بعدما دخل أكثر من نادٍ في مفاوضات لخطف موهبة دكرنس من الأهلي.

وكان عمر البكري قد تلقي عدة عروض من أندية بيراميدز والزمالك وفاركو ولكن رغبته بارتداء القميص الأحمر حسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء.

موهبه الأهلي الجديدة يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر ويتميز بالتسديد والمهارات الفردية والتهديفية العالية والبنية الجسمانية القوية، ويتوقع له كل من شاهده أن يصبح أحد نجوم الكرة المصرية في المستقبل القريب ويشبه في أدائه خالد بيبو نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين الحالي.

يذكر أن عمر البكري نلقى عدة عروض محلية علي سبيل الإعارة لمدة موسم عن طريق وكيله ومسئولين بأندية كانت ترغب في التعاقد معه بشكل نهائي قبل توقيعه للأهلي والمقرر إرتداء قميصه يوم الأحد المقبل في مقر النادي في مدينة نصر ومن ثم إعلان الصفقة وكل تفاصيلها من قبل مسؤولي قطاع الناشئين ولجنتي التعاقدات بالنادي الأهلي.

ويفكر مسئولو القلعة الحمراء في إعارة عمر البكري على طريقة مصطفى البدري الذي تم التعاقد معه في الصيف الحالي ومن ثم إعارته إلى نادي فيوتشر أف سي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

أبرز مهارات عمر البكري موهبة الأهلي الجديدة: