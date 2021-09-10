شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تصدر العدد الشهرى الخاص بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي ورعاية الأبطال (الإدارة المركزية للأداء الرياضي)، المنشور الشهري الخاص بها، حيث صدر العدد الشهري والذي اختص بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ونتائج البعثة المصرية المشاركة بها.

أكدت الوزارة حرصها في إصدار المنشورات الشهرية التي تصدر من وزارة الشباب والرياضة والتي يتم فيها رصد لأهم وأبرز إنجازات الاتحادات الرياضية بالإضافة إلي متابعة لابطالنا الرياضيين في جميع الالعاب حرصًا من الوزارة في دعمهم ومساندتهم وإبراز نجاحاتهم، ولكن تخصص العددين الحاليين لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، لما يمثله من أهمية كبيرة.

حيث يتم رصد نتائج البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية وتجميعها.