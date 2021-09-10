شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تخفيف عقوبة شيكابالا الأسبوع المقبل.. واتجاه لإيقافه شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، على تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك على أن تعلن اللجنة العقوبة الجديدة بعد التخفيف عقب اجتماعها الأسبوع المقبل.

وكشف مصدر بلجنة التظلمات عن أن اللجنة تتجه لتخفيف العقوبة خاصة أن إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر يضر بنادى الزمالك أكثر من اللاعب، حيث يسدد النادى للاعب مبالغ كبيرة ومن الصعب إيقافه هذه المدة ما يعنى غيابه عن كل مباريات الموسم المقبل تقريبًا.

وتتجه النية لدى لجنة التظلمات لتقليص عقوبة شيكابالا لتصبح الإيقاف من شهرين إلى 3 أشهر فقط، مع تقليص الغرامة المالية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف.

وحدد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم الأسبوع المقبل لبداية نظر التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحقه من إدارة المسابقات حول أحداث مباراة الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك خلال تسلم المستشار الشوربجى تظلم نادي الزمالك خلال الفترة المنصوص عليها لائحيا.