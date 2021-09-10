شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. موسيمانى يجرى "تراى ماتش" للاعبين.. ومحاضرة فنية مطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، "تراي ماتش" للاعبين في مران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وقام لاعبو الأهلي بأداء تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، قبل أن يبدأ الـ"تراي ماتش"، وذلك في إطار التحضير لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم 21 سبتمبر الجاري.

وشهد مران الأهلي اليوم محاضرة فنية مطولة للاعبين، حرص خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على تأكيد العديد من النقاط الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة كأس السوبر المصري أمام الطلائع، بجانب الحديث وشرح الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في تدريبات اليوم.

من ناحيته، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب الودية، مشيرًا إلى أن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية.

وكان عبد الحفيظ قد أعلن أن الأهلي سيخوض مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام فريقي الاتصالات والمقاولون على الترتيب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى أمس الأول الأربعاء خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.