شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يؤازر الزمالك أمام الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك على موازرة الفريق الأبيض لكرة اليد أمام الأهلى فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر على بطولة كأس السوبر الأفريقى لكرة اليد.

يرغب الزمالك فى هذه المواجهة فى التتويج بالنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019، كما يطمح فريق الزمالك إلى مواصلة الفوز الثالث على التوالي على منافسه التقليدى بعد الفوز على الأحمر فى أخر نسختين 2018 و2019، ويبحث فريق الزمالك فى هذه المواجهة عن التأهل إلى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

يسعى فريق الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى رد الاعتبار خاصة أن فريق الزمالك نجح فى تحقيق الفوز فى آخر نسختين من البطولة عامى 2018، 2019 على حساب الفريق الأحمر، ويتسلح فريق الأهلى فى هذه المواجهة بنشوة تحقيق لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس التى حصدها الفريق مؤخرا على حساب وداد سمارة المغربى للمرة الرابعة فى التاريخ والتى اختتمت بالمغرب، فضلا عن تدعيم الصفوف بالمحترف الكوبي «أنخيل هيرنانديز".