شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطار: الزمالك لديه استقرار أكثر من الأهلى.. والرباعى الجديد لغز فى الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد العطار نجم كرة اليد السابق أن فريق يد الزمالك لديه استقرار أكثر من الأهلى وهو ما سيظهر فى مباراة اليوم بين الفريقين فى السوبر الأفريقى الذى يقام باستاد القاهرة.

وقال العطار فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت ان فريق الزمالك لديه استقرار أكثر من حيث قائمة اللاعبين، حيث يضم الكبار أصحاب الخبرات والصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها.

وأضاف العطار أن قائمة يد الأهلى بها 4 لاعبين جدد وهو ما يجعل ذلك لغز كبير خاصة فى مباراة السوبر حيث إن مباريات القطبين يكون فيها ضغط على اللاعبين لذلك فالخبرات قادرة على ذلك.

وتترقب جماهير الكرة المصرية ومحبي كرة اليد تحديدًا، مواجهة منتظرة بين فريقي الأهلي والزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بالسوبر الأفريقي، خاصة أن البطولة تعد مؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء ويجذب أنظار الجماهير المصرية.