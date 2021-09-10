شكرا لقرائتكم خبر عن إحماء لاعبي الأهلى والزمالك قبل مواجهة السوبر الأفريقى لكرة اليد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو فريقى الأهلى والزمالك بإجراء عمليات الإحماء قبل مواجهة القطبين على ملعب صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بعد قليل في مباراة السوبر الأفريقى لكرة اليد.

وتقام المباراة بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردًا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويسعى فريق الزمالك إلى التتويج باللقب السابع فى تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.

بينما توج الأهلى باللقب مرة واحدة من قبل موسم 2017 ويسعى إلى حصد اللقب الثانى.

كما يطمح فريق الزمالك إلى مواصلة الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز على الأحمر فى آخر نسختين 2018 و2019، فيما يسعى الأهلى فى رد اعتباره أمام الأبيض وتحقيق الفوز فى هذه النسخة لحصد لقب السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه .