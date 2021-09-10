سوبر إفريقيا لكرة اليد.. الأهلي 16- 14 الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك.

الفائز بالمباراة سيتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية، وسيبحث الخاسر عن فرصة جديدة في الموسم القادم لمعانقة المجد.

وانتظروا ملخصاً لأحداث المباراة:

بدأت المباراة بتصدي حارس الأهلي الطيار لكرة من سيف الدرع لترتد للأهلي مُسجلاً أول الأهداف عن طريق لاعبه أسامة الجزيري قبل أن يُعزز بهدف ثاني ليقلص أحمد الأحمر النتيجة بهدف للزمالك ولكن عاد أسامة الجزيري ليُسجل الهدف الثالث للأهلي.

وحاول الأحمر تقليص النتيجة في الدقيقة 5 ولكن تصدى الطيار ولكن عاد لاعب الزمالك بكار وسجل في الدقيقة التالية الهدف الثاني لتكون النتيجة بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

وشهدت الدقيقة 7 تعزيز الأهلي تقدمه بهدف سجله لاعبه الكوبي هيرنانديز قبل أن يُقلص الأحمر النتيجة بهدف ثالث للزمالك.

وجاء التعادل الأول في المباراة في الدقيقة 9 بهدف سجله أحمد الأحمر للزمالك لتصبح النتيجة 4 - 4 .

ولكن سرعان ماتقدم الأهلي بهدف خامس في الدقيقة 10 عن طريق لاعبه عبد العزيز إيهاب ثم أضاف عبدالرحمن الفيصل الهدف السادس للأهلي في الدقيقة 13 ليقلص الأحمر النتيجة في الدقيقة ذاتها بهدف خامس للزمالك.

وعاد الأهلي لتعزيز تقدمه في الدقيقة 13 بهدف سابع سجله لاعبه إسلام حسن ثم قلص حسن وليد لاعب الزمالك النتيجة بهدف في الدقيقة التالية قبل أن يرد الأهلي بهدف ثامن عن طريق لاعبه عمر سامي.

وقلص أحمد الأحمر النتيجة بهدف في الدقيقة 15 لتكون النتيجة 8 - 7 لصالح الأهلي. وسجل الأهلي في الدقيقة 16 الهدف التاسع عن طريق لاعبه عبدالعزيز إيهاب.

وفي الدقيقة 19 عزز الأهلي تقدمه بهدف عاشر عن طريق لاعبه إسلام حسن ثم قلص الدرع في الدقيقة 21 النتيجة بتسجيله الهدف التاسع للزمالك.

وشهدت الدقيقة 22 تعادل جديد بتسجيل خالد وليد الهدف العاشر للزمالك. ولكن عاد الأهلي سريعًا للتقدم بهدف في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه هيرنانديز قبل أن يتعادل حسن وليد للزمالك في الدقيقة ذاتها لتكون النتيجة (11 - 11)

وشهدت الدقيقة 25 أول تقدم للزمالك فسجل الدرع الهدف 12 للزمالك ليتقدم بفارق هدف عن الأهلي.

ولكن لم يستمر تقدم الزمالك طويلاً فعاد الأهلي ليُعادل النتيجة بهدف في الدقيقة 26 سجله لاعبه هيرنانديز في الدقيقة 26 لتكون النتيجة (13- 13).