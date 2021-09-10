أمريكا الجنوبية ترفض مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" رفض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، واصفة هذا الأمر بأنه يمكن أن يشوف أهم بطولة لكرة القدم على كوكب الأرض.

وأتى بيان كونميبول بعد رفض أوروبي كبير للفكرة أيضًا، بينما كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أشد الداعمين لها.

وجاء بيان كونميبول كما يلي:

فيما يخص مشروع إقامة كأس العالم كل عامين، ترى "كونميبول"، بعد جولة من المشاورات مع قادة كرة القدم في أمريكا الجنوبية، أنه من المناسب التعبير عن موقفها بشأن هذه المبادرة بناءً على الأساسيات التالية:

- كأس العالم كل عامين يمكن أن يشوه أهم مسابقة كرة قدم على هذا الكوكب، ويقلل من جودتها ويقوض طابعها الحصري ومعاييرها الحالية الصعبة، كأس العالم حدث يجذب انتباه وتوقعات المليارات من الناس لأنه يمثل تتويجًا لعملية إقصاء تستمر لمدة أربع سنوات بأكملها ولها ديناميكياتها الخاصة وجاذبيتها.

- ستمثل بطولة كأس العالم كل عامين عبئًا زائدًا يستحيل عمليًا إدارته في تقويم المسابقات الدولية، في ظل الظروف الحالية، من الصعب بالفعل تنسيق الأوقات والجداول الزمنية واللوجستيات والتحضير المناسب للمعدات والالتزامات، سيكون الوضع صعبًا للغاية مع التغيير المقترح، حتى أنه يمكن أن يعرض جودة البطولات الأخرى، سواء على مستوى الأندية أو الوطنية ، للخطر.

- فكرة كأس العالم هي الجمع بين لاعبي كرة القدم الأكثر موهبة والمدربين المتميزين والحكام الأكثر تدريباً لتحديد أفضل فريق على وجه الأرض في منافسة عادلة ونزيهة، لا يمكن تحقيق ذلك دون الإعداد المناسب، دون تطوير فرق مهاراتهم وتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات من قبل الفنيين، كل هذا يترجم إلى وقت، وجلسات تدريبية، وتخطيط، يدافع كونميبول عن البحث عن التميز في مجال اللعب ويلتزم بأحداث تنافسية متزايدة من أعلى مستويات الجودة، لا يوجد مبرر رياضي لتقصير الفترة بين نهائيات كأس العالم.

- للموافقة على تغيير من هذا النوع، من الضروري إجراء عملية تشاور واسعة وتشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين، يجب أن يكون ثمرة نقاش صريح، يتم فيه مراعاة جميع الآراء والمعايير، وكونميبول سيظل دائمًا منفتحًا على الحوار الذي يسعى إلى الأفضل لكرة القدم.

على الرغم من أن كونميبول قد دعمت المشروع المعني في وقت ما، إلا أن التحليلات الفنية أظهرت أنه غير قابل للتطبيق إلى حد كبير، لذلك، في ظل الظروف الحالية، تصادق على دعمها لنموذج كأس العالم الحالي، بشروطه وآليات التصنيف الخاصة به، معتبراً أنه يتوافق مع الروح التي حركت من ابتكر وأسس هذه المسابقة.