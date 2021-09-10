استعداداً للسوبر.. الأهلي يواجه الاتصالات والمقاولون وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - يلا كورة:

قرر النادي الأهلي خوض مباراتين وديتين أمام الاتصالات والمقاولون العرب استعداداً للقاء فريق طلائع الجيش في مباراة كأس السوبر المصري يوم 21 سبتمبر القادم.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لناديه قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن مواجهة الاتصالات ستكون يوم 13 سبتمبر على أن يواجه الأحمر فريق المقاولون يوم 16 من الشهر ذاته.

وسيلعب الأهلي مواجهاته الودية على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل أن يتجه إلى الإسكندرية لمواجهة طلائع الجيش على استاد برج العرب.

عجلة المباريات ستدور من جديد في النادي الأهلي، حيث سيلعب على استاد الإسكندرية ضد إنبي في ثمن نهائي كأس مصر يوم 25 من الشهر الجاري.