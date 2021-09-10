مصدر لمصراوي: الأهلي يتعاقد مع لاعب دكرنس الشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل الأهلي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب سيعلن عن صفقة التعاقد مع عمر البكري لاعب فريق دكرنس بشكل رسمي الأحد المقبل.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصروي، إن اللاعب وقع رسميا لمدة 5 مواسم مع النادي الأهلي والإعلان الرسمي سيكون يوم الأحد القادم.

وأضاف أن صاحب الـ 20 عاما، تم وضع بعض الامتيازات في العقد منها في حالة تصعيده للفريق الأول يحصل دكرنس علي مقابل مادي ، وفي حالة انضمامه للمنتخب الأول، وفي حالة تسجيل 10 أهداف مع الفريق الأول.

وأكد أن اللاعب لديه 3 عروض رسمية من أندية الجونة والاتحاد وسموحة، مشيرا إلى أن الأهلي سيقوم بإعارته لمدة موسم .

يذكر أن اللاعب من مواليد 2001 ويجيد اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن والجناح الأيسر.