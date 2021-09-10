مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في بث مباشر يلا شوت ببطولة كأس السوبر الافريقي لكرة اليد

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في كأس السوبر الافريقي لكرة اليد، المقرر لها مساء اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021.

تنطلق مباراة الاهلي والزمالك اليوم الجمعة على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت السعودية.

وصعد الاهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الافريقي 2020، بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد على حساب وداد السمارة المغربي في النهائي الذي أقيم يوم الثاني من سبتمبر الجاري في قاعة المسيرة بمدينة مكناس المغربية.

وتُنقل مباراة الاهلي والزمالك على شاشة قناة النادي الاهلي الرسمية، وقناة اون سبورت المصرية بصوت المعلق الشهير خالد خيري، كما ستنقل عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، وراديو اون سبورت على اف ام.

وقبل المباراة بحوالي 24 ساعة، أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطابًا رسميًا إلى ناديي الاهلي والزمالك باعتباره منظم مباراة كأس السوبر الأفريقي، يُحذر فيه من الفوضى في مراسم التتويج.

وقال بيان الاتحاد الافريقي لـ كرة اليد الموجه إلى الاهلي والزمالك عبر الاتحاد المصري «السعادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، بالرجوع إلى الإجراءات الاحترازية الواردة من الاتحاد الأفريقي، بشأن بطولة كأس السوبر الأفريقي المشارك فيها الاهلي والزمالك، وبهدف المحافظة على الشكل العام حيث أن المباراة مذاعة تلفزيونيًا، نحيط علم سيادتكم بأنه سيتم منع نزول أي فرد إلى أرض الملعب غير مسجل في قائمة المباراة قبل وأثناء وبعد انتهاء مراسم التتويج».

وأضاف البيان «سيقتصر نزول الأفراد إلى الملعب لمراسم التتويج على رئيس الاتحاد الأفريقي ونائبه ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد فقط، ونعيد على سيادتكم التأكيد على التزام جميع الأطراف بما سبق لتجنب فرض أي عقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي على الناديين».

وسيتأهل الفائز من مباراة اليوم إلى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

الاهلي 13-13 الزمالك

ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى (6 أكتوبر – القاهرة)

نهائي كأس السوبر الأفريقي 2020

تنطلق بعد قليل

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