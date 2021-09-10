بث مباشر : شاهد مباراة الرجاء ويوسفية برشيد في الدوري المغربي انوي رابط يلا شوت

شاهد بث مباشر مباراة الرجاء ويوسفية برشيد في افتتاح الجولة الأولى من الدوري المغربي موسم 2022/2021، اليوم الجمعة 10 سبتمبر.

تنطلق مباراة الرجاء ويوسفية برشيد على الملعب البلدي بمدينة برشيد في تمام الساعة 18:15 بتوقيت جرينيتش، 19:15 بتوقيت المغرب، 20:15 بتوقيت مصر، 21:15 بتوقيت السعودية.

يُدير المباراة الحكم «ياسين بوسليم» ويساعده كل من عبد الله شطو ومحمد كنفود ومحمد العلام، وسيكون الثنائي نبيل بنرقية ومصطفى أكركاد حكامًا لتقنية الفيديو المساعد «الفار».

يُنقل بث مباشرة مباراة الرجاء اليوم ضد يوسفية برشيد على القناة الرياضية المغربية بتقنيتي HD و SD بصوت المعلق الرياضي المغربي سفيان رشيدي.

وسيشهد اليوم الأول من الموسم الجديد للدوري المغربي مباراة أخرى ستلي مباراة الرجاء ويوسفية برشيد، ستقام على ملعب المسيرة الخضراء بين أولمبيك آسفي والدفاع الحسني الجديدي.

وتعرض فريق الرجاء للخسارة في آخر زياراتين له لملعب يوسفية برشيد، يوم 9 نوفمبر 2019، ويوم 30 يونيو 2021، في استمرار لتفوق برشيد على النادي البيضاوي.

ولم يفز الرجاء على يوسفية برشيد سوى مرة واحدة في آخر 5 مواجهات، ويرجع هذا الفوز إلى مطلع شهر أغسطس 2020 بهدفين دون رد، بينما تعرض الرجاء للخسارة مرتين.

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