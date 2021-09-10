سوق الانتقالات المصري | الاهلي يحسم تعاقده مع موهبة دكرنس

حسم النادي الاهلي صفقته السادسة خلال سوق الانتقالات الصيفي 2021، بالتعاقد مع موهبة فريق دكرنس «عمر البكري»، بعد صراع كبير مع 3 أندية من الدوري المصري الممتاز.

صانع الألعاب الشاب الملقب بـ «بيبو» تم تصعيده للفريق الأول في نادي دوري الدرجة الثانية منذ 3 سنوات، كما انضم لقائمة منتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين في شهر فبراير 2020.

وتألق عمر البكري بشكلٍ لافت خلال الموسم المنصرم مع دكرنس ما جعل الاهلي ينهي كافة تفاصيل الصفقة المتوقع إعلانها يوم الأحد المقبل، بعد متابعته منذ عام 2018.

وكشف رئيس نادي دكرنس أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، كان لديه 3 عروض رسمية من أندية الجونة والاتحاد وسموحة، إلا أنه فضل الانتقال إلى النادي الاهلي على الرغم من عدم تسجيله بالفريق الأول للمارد الأحمر.

ووضع نادي دكرنس بعض الامتيازات في عقد بيبو مع النادي الاهلي والذي سمتد لمدة 5 مواسم، منها في حالة تصعيده للفريق الأول وتسجيل 10 أهداف، سيحصل فريق دوري الدرجة الثانية على مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه.

وينوي النادي الاهلي ضم اللاعب إلى فريق الشباب، أو إعارته إلى أحد أندية الدوري المصري الممتاز من أجل إكسابه المزيد من الخبرة قبل ظهوره مع الفريق الأول.

ويجيد عمر البكري اللعب بالقدم اليمنى، ويشغل مركز صانع الألعاب والجناح، ويمتلك بنية جسدية جيدة، كما يتمتع بقدرات فنية مميزة، سواء على مستوى المرواغات أو التسديد من خارج منطقة الجزاء، وبخاصة الضربات الثابتة.

جدير بالذكر أن النادي الاهلي حسم 5 صفقات حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفي 2021، وهم، حسام حسن، كريم فؤاد، لويس ميكيسيون، بيرسي تاو، ومصطفى البدري.