مشاهدة مباراة الشارقة والوصل في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري الاماراتي أدنوك

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم الجمعة في بطولة الدوري الاماراتي أدنوك بين ناديي الشارقة والوصل على ملعب الأول في مدينة الشارقة.

تنطلق مباراة الشارقة والوصل على ملعب نادي الشارقة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

تنقل المباراة على شاشة قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق الرياضي عبد الحميد الجسمي، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي.

وكُلف المعلق الرياضي الاماراتي الشهير علي سعيد الكعبي بالتعليق على مباراة الشارقة والوصل في قناة أبو ظبي الرياضية الأولى.

وأُفتتحت الجولة ال3 من منافسات الدوري الاماراتي أدنوك بمواجهة الامارات والظفرة بعد ظهر اليوم الجمعة، وأقيمت في نفس التوقيت مباراة بين خورفكان والوحدة على ملعب صقر بن محمد القاسمي.

جدير بالذكر تعرض نادي الشارقة لخسارة وتعادلين في آخر 3 مباريات له أمام الوصل، بواقع تعادل 0/0 وخسارة 2/صفر في كأس الخليج العربي الاماراتي، وتعادل بنتيجة 3/3 في دوري الخليج العربي الاماراتي.

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