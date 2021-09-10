موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي والقنوات الناقلة مع المعلق في الجولة الرابعة بـ الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج».

عاد ليستر سيتي إلى سكة الانتصارات قبل فترة التوقف الدولي بفوزه على نوريتش سيتي بعد الخسارة في الجولة الثانية أمام وست هام يونايتد، ولكن مهمة تأمين نتيجة إيجابية أخرى تبدو أصعب بكثير حيث يستقبلون البطل مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي لم يكن ابدًا خصمًا سهلاً تحت قيادة بيب جوارديولا، إلا أن رجال براندن رودجرز سيدخلون اللقاء بثقة كبيرة بعد الفوز على السيتيزينس في كأس الدرع الخيرية في الشهر الماضي بهدفٍ دون رد.

ويتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 6 نقاط من 3 مباريات، وبالرغم من امتلاكه ترسانة هجومية رائعة إلا أنه نجح في تسجيل 4 أهداف فقط، بينما اسقبلت شباكه خمس أهداف.

ويغيب عن ليستر سيتي أمام مانشستر سيتي، كل من، ويسلي فوفانا، جيمس جاستين، نامباليس ميندي، وآيوزي بيريز، كما لم يتأكد بعد تواجد ثنائي قلب الدفاع جوني إيفانز والوافد الجديد يانيك فيسترجارد.

على الجهة المقابلة، حصد مانشستر سيتي نفس عدد النقاط التي حصل عليها مضيفوهم بفوزهم في مباراتين متتاليين على ملعب الاتحاد أمام نوريتش سيتي وآرسنال في الجولة الثانية والثالثة على الترتيب.

وتعد مواجهة ليستر سيتي بمثابة الفرصة الذهبية لبيب جوارديولا من أجل اختبار أوراق اعتماده كمنافس أول على تحقيق لقب 2021/22، بعد خسارتهم أمام توتنهام في الجولة الأولى.

كما أن مانشستر سيتي لم يعرف طعم الانتصار في آخر مباراتين خارج ملعب الاتحاد، وهو الأمر الذي سيضع جوارديولا تحت ضغط تحقيق الانتصار، وايضًا لكي يتفادى رقمًا سلبيًا حدث آخر مرة في موسم 2006/07، عندما خسر السيتيزينس مرتين بعد مرور أول 4 جولات في الدوري الانجليزي الممتاز.

وسيفتقد مانشستر سيتي ثنائي حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون مورايس والأمريكي زاك ستيفن، بالإضافة المهاجم جابرييل جيسوس بسبب تأخر عودتهم من مهمتهم مع منتخبات بلادهم اثناء التوقف الدولي الأخير، كما يغيب بينجامين ميندي للإيقاف، وفابيان ديلف للإصابة.

ولم يتأكد بعد تواجد النجم البلجيكي كيفين دي بروين، والإنجليزي فيل فودين، والإسباني إيمريك لابورت، بسبب عدم تعافيهم بشكل كامل من الإصابة التي لحقت بالثلاثي في وقت سابق.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق

يحين موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي، يوم السبت 10 سبتمبر 2021، بإدارة من الحكم «بول تيرني»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي العماني «خليل البلوشي»، كما ينقل على قناة نوفا سبورت البلغارية.