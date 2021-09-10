موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة مع المعلق في قمة مواجهات الجولة الثالثة بـ الدوري الايطالي «السيري آ».

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نابولي في مباراة تقام وسط ظروف خاصة على ملعب دييغو ارماندو مارادونا «سان باولو سابقًا»، ضمن الجولة الثالثة في الدوري الايطالي 2021/2022.

ويغيب 16 لاعبًا من جانب يوفنتوس ونابولي عن المباراة المنتظرة بين الفريقين، ما بين إصابات وأسباب أخرى مختلفة، كما تم تصنيفها بأنها معرضة للخطر مع حضور الجماهير، مما أدى لتعليق عملية بيع التذاكر لفترة وجيزة.

وافتتح نادي نابولي حملته في الدوري الايطالي 2021/2022 بانتصارين متتاليين على حساب فينيزيا وجنوى، وهي بداية قوية للمدرب الجديد لوتشيانو سباليتي الذي يزعم أن فريقه مرشح حقيقي للسكوديتو هذا الموسم.

وستقع مسؤولية الالتزام بتصريحات سباليتي الآن على عاتق لاعبيه وهم يسعون لتحقيق الفوز الثالث تواليًا على يوفنتوس في ملعبهم سان باولو، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في أول اختبار حقيقي لأوراق اعتماد نابولي على اللقب.

وسيفتقد نابولي خدمات نجميه درايز ميرتنز وبيوتر زيلينسكي للإصابة، بالإضافة إلى الحارس أليكس ميريت، وأنطونيو سيوفي، ودييغو ديما، وستانيسلاف لوبوتكا، كما أن تواجد الجزائري فوزي غلام ضمن قائمة الفريق في محل شك.

في المقابل، وكما كان متوقع سيعاني ماسيمليانو أليجري كثيرًا خلال ولايته الثاني مع يوفنتوس، حيث فشل في الفوز بمباراتيه الافتتاحيتين في الدوري الايطالي هذا الموسم، وهي المرة الثالثة فقط في آخر 52 عامًا التي يحدث فيها ذلك.

وتعادل يوفنتوس في الجولة الأولى أمام أودينيزي بهدفٍ لمثله، قبل أن يتعرض للخسارة في الجولة الثانية أمام الصاعد حديثًا إمبولي بدون النجم كريستيانو رونالدو الذي رحل فيما بعد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويخشى عشاق السيدة العجوز تكرار ما حدث في موسم 2015/2016، عندما فشل الفريق في الفوز بأول مباراتين في الدوري وعانى من الهزيمة أمام نابولي في ملعب سان باولو خلال شهر سبتمبر.

وما زاد الطين بلة، أن يوفنتوس حقق ثلاثة انتصارات فقط من آخر 14 مباراة خارج أرضه أمام نابولي، وخسر في 8 مناسبات، بينما سيطر التعادل على 3 مواجهات.

ليس هذا فحسب بل سيعاني أليجري من غياب 10 لاعبين، منهم السداسي اللاتيني، أليكس ساندرو، آرثر ميلو، رودريجو بينتانكور، خوان كوادرادو، دانيلو، وكايو خورخي بسبب تأخر عودتهم من مهمتهم مع منتخبات بلادهم، بالإضافة إلى فيدريكو كييزا، باولو ديبالا، آرون رامسي، ونيكولوسي كافيليا للإصابة.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي.. القنوات الناقلة والمعلق

يحين موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي، يوم السبت 10 سبتمبر 2021، بإدارة من الحكم «ماسيميليانو إراتي»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي على قناة اليوتيوب لرابطة الدوري الايطالي، بصوت المعلق الرياضي الأردني «خالد الغول»، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.