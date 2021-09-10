الامارات | برشلونة يستعطف ميسي بأول رسالة بعد مغادرة النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعطف ميسي بأول رسالة بعد مغادرة النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ نادي برشلونة الإسباني على علاقته بالنجم الأرجنتيني التاريخي للنادي ليونيل ميسي، بعدما وجه له رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" هنأه فيها بفوز منتخب الأرجنتين وتخطيه لرقم الأسطورة البرازيلية بيليه، وتعتبر هذه الرسالة هي الأولى التي يوجهها النادي للاعب منذ أن غادره متجهاً إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وقال النادي الإسباني في رسالة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية للمنتخبات، مبروك يا ليو"، وأرفقها بصورة للاعب بقميص التانغو.

وكان ميسي قد سجل ثلاثية في شباك بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ضمن المواجهة التي انتهت بفوز بلاده 3-صفر، ليصل اللاعب إلى هدفه الـ 79 بقميص الأرجنتين، ويكسر رقم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لأكثر اللاعبين تسجيلا في أمريكا الجنوبية.

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