الامارات | هدف درجة أولى للنجم الإماراتي فيصل خليل.. "العمر مجرد رقم"

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف درجة أولى للنجم الإماراتي فيصل خليل.. "العمر مجرد رقم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبت لاعب المنتخب الوطني الأسبق فيصل خليل (39 سنة) أن العمر مجرد رقم بعدما سجل، اليوم، أول أهدافه في انطلاقة موسم أندية الدرجة الأولى «الهواة» ويقود فريقه الحمرية للفوز على الوافد الجديد فريق غلف اف سي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة.

وسجل الهدف الآخر للحمرية البرازيلي جيلمار سيلفا، ولفريق جلف ويسلي باتريك.

وفي مباراة ثانية، فاز دبا الفجيرة على ضيفه الجزيرة الحمراء بسبعة اهداف نظيفة سجلها البرازيلي دياجو دا سيلفا «هاتريك» وجابرييل كوتو وبدر بلال وفرانسيسكو سوزا ولاعب الجزيرة الحمراء رحمه كيديه.

وفاز الذيد على مضيفه الفجيرة بهدف نظيف سجله المقيم البرازيلي طارق لوكاس.

وتختتم الجولة غداً بإقامة أربع مباريات يلعب فيها دبا الحصن مع الرمس والتعاون مع «ستي»، وحتا مع مصفوت والبطائح مع مسافي.

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