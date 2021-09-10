شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الأهلي يلحق بوليد مصطفى إعارة إلى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد السيد لاعب وسط الأهلي الشاب، إلى صفوف غزل المحلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 250 ألف جنيه.

ولحق أحمد السيد مواليد فريق 99 بالأهلي بزميله وليد مصطفى الذي أنهى بالأمس إجراءات إعارته إلى غزل المحلة بنفس القيمة المالية.

ووضع مسئولو النادي الأهلي شرطا يمنحهم الحق في استعادة جهود الثنائي في أي وقت سواء في الانتقالات الصيفية أو بنهاية الموسم الحالي.

وجاءت رغبة مسئولي الأهلي في وضع هذا البند لرغبتهم في حصول اللاعبين على فرصة المشاركة الحقيقية مع أنديتهم الجديدة، وحال عدم الحصول على فرصة حقيقية يحق للنادي استعادة لاعبيه مع إعادة إعارتهم مجددا لأي نادي آخر يضمن لهم المشاركة في صفوفه.