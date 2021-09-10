شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتمكن من التجديد للنيجيرى معروف يوسف واستمرار إعارة رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة هاشم مدير لجنة التعاقدات في البنك الأهلى، عن أنه تمكن من تجديد التعاقد مع النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق وتجديد إعارة شادى رضوان لمدة موسمين.

وأوضح حمادة هاشم خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم ضم محمد فتحى لاعب فريق بيراميدز بصفة نهائية خلال الانتقالات الحالية عقب ضم اللاعب الموسم الماضى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط وذلك رغبة من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال وهناك تعاقد أيضا مع مهاجم أفريقى عالمى لدعم هجوم الفريق الموسم المقبل.

وأشار حمادة هاشم، إلى أنه يوجد تعاون مثمر بين البنك الأهلى وفريق وادى دجلة عقب حسم ثلاث صفقات بشكل رسمي للنادى وهم محمد هلال والغانى إسحاق يعقوبو وأحمد سعيد وياتى هذا عقب منافسة شرسة على اللاعبين قبل أندية الدورى الممتاز.

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مد الراحة السلبية للاعبي الفريق أربعة أيام عقب إعلان إتحاد الكرة المصري عن موعد إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 وتقرر أن تكون ضربة البداية في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل.

وكان فريق البنك الأهلي حصل على راحة سلبية عقب مباراة الزمالك في ختام مباريات الدوري بعد موسم يعد هو الأطول في تاريخ كرة القدم المصريه مما جعل خالد جلال المدير الفني للفريق مد فترة الراحة وتعديل برنامج الإعداد مما يتناسب مع موعد إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.