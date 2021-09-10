هنا جودة تشارك فى معسكر الاتحاد الدولى لتنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - تشارك هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، فى معسكر الاتحاد الدولى الذى يقام للناشئين فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة البرتغال الدولية.

ويقيم الاتحاد الدولى للعبة معسكر للاعبين المميزين على مستوى العالم، لإعدادهم للبطولة والتى تقام يومى 18 و 19 سبتمبر الجارى.

وتوجت هنا بالمركز الأول فرق سيدات ببطولة أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون، والمركز الثاني بمنافسات الفردى والثالث بالزوجى المختلط.

وتعد هنا جودة أصغر لاعبة فى تاريخ تنس الطاولة التى تتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا، وأصغر لاعبة تتأهل للأولمبياد.