شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاضل بين رحيل مجدى أو صبحى بعد التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة بين رحيل محمد مجدى أو محمد صبحى حارسى مرمى الدراويش بعد التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة لمدة موسمين، حيث يعد محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى هو الحارس الوحيد الذى تم الاستقرار على استمراره بالموسم الجديد بعد تألقه فى عرين الدراويش بالموسم الماضى.

وأكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة الحالى والأهلى السابق توقيعه للنادى الإسماعيلى لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، وقال أحمد عادل عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" وقعت على عقود الانتقال للنادى الإسماعيلى لمدة موسمين بشكل نهائى بعد التقدير الذى لمسته من مسئولى اللجنة الفنية ومجلس الإدارة، وأسعى لأكون عند حسن ظن جماهير الدراويش العريضة".

وبذلك يعد أحمد عادل عبد المنعم هو أول صفقات الاسماعيلى استعداداً للموسم الجديد.

ولعب أحمد عادل عبد المنعم مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

جمهور الأهلى لقب أحمد عادل عبد المنعم بـ "الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، لاسيما أنه من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا وبالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة داخل القلعة الحمراء، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة ومنها لصفوف الجونة قبل التوقيع للإسماعيلى.