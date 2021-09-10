الامارات | أزمة كبيرة بين ليفربول و"فيفا".. خصم 3 نقاط وحرمان من النجوم!

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبيرة بين ليفربول و"فيفا".. خصم 3 نقاط وحرمان من النجوم! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح نادي ليفربول مهدد بخصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية عدم سماحه للنجوم البرازيليين الثلاثة في صفوفه وهم: الحارس أليسون بيكر ولاعب الوسط فابينيو والمهاجم روبرتو فيرمينو، الالتحاق بمنتخب بلادهم خلال تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وكان ليفربول قد منع لاعبيه الثلاثة من السفر للبرازيل واللعب في تصفيات كأس العالم، لأن سفرهم يعني فرض الحجر الصحي عليهم عند العودة إلى بريطانيا، باعتبار أن البرازيل دولة حمراء ينتشر فيها فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن "فيفا" أعلن بشكل مفاجئ منع اللاعبين البرازيليين في الدوري الإنجليزي، من المشاركة مع أنديتهم في الجولة الرابعة من منافسات البريميرليغ، التي تنطلق السبت، كنوع من العقوبة للأندية، لأنها منعت اللاعبين من المشاركة الدولية.

وأوضحت أن العقوبة الانضباطية المرتقبة في مثل هذه الحالات تكون بحرمان الفريق عدد من نجومه الأساسيين في الجولة المقبلة للدوري، أو اعتباره خاسرا بنتيجة بثلاثة أهداف نظيفة.

ولم يكن ليفربول الوحيد في إنجلترا الذي يتخذ قراراً بمنع لاعبيه السفر، وإنما انضم إليه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشلسي وليدز يونايتد.

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