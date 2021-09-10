إبراهيموفيتش يستعد للعودة للملاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

بعد أربعة أشهر طويلة في الغياب، بسبب إصابة في الركبة أجبرته أيضاً على إجراء عملية جراحية، أصبح زلاتان إبراهيموفيتش جاهزاً أخيراً للعودة إلى الملعب، وسيقوم بذلك مساء الأحد في سان سيرو، حيث يتوقع مشاركته أمام لاتسيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. من المهم حقاً أن يجد ميلان قائده مرة أخرى، في ضوء العودة إلى دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي. وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، أن إبرا عاد إلى التدريب في المجموعة لأكثر من أسبوع حتى الآن، وأظهر لبيولي أنه بخير وأنه يتوق للعب. وأكدت الصحيفة الإيطالية، أنه بعد التأكد من أن مشكلة الركبة هي الآن مجرد ذكرى سيئة، فإنه بين اليوم وغداً سيقرر المهاجم ومدرب ا"لروسونيري" ما إذا كان السويدي سيأخذ الملعب من الدقيقة الأولى، أم أنه سيفعل ذلك أثناء المباراة، كما أن اليقين الوحيد في الوقت الحالي هو أن زلاتان سيلعب على الأقل لبعض الوقت، وربما حتى ساعة. وستكون مباراة لاتسيو هي أفضل استعداد للنجم السويدي لمباراة ليفربول بدوري الأبطال، والتي يستهدف من خلالها وصوله للهدف رقم 50 في البطولة الأوروبية الكبرى.

