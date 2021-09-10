اخبار الرياضه

إبراهيموفيتش يستعد للعودة للملاعب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إبراهيموفيتش يستعد للعودة للملاعب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

بعد أربعة أشهر طويلة في الغياب، بسبب إصابة في الركبة أجبرته أيضاً على إجراء عملية جراحية، أصبح زلاتان إبراهيموفيتش جاهزاً أخيراً للعودة إلى الملعب، وسيقوم بذلك مساء الأحد في سان سيرو، حيث يتوقع مشاركته أمام لاتسيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من . من المهم حقاً أن يجد ميلان قائده مرة أخرى، في ضوء العودة إلى ، قبل مواجهة الإنجليزي. وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، أن إبرا عاد إلى التدريب في المجموعة لأكثر من أسبوع حتى الآن، وأظهر لبيولي أنه بخير وأنه يتوق للعب. وأكدت الصحيفة الإيطالية، أنه بعد التأكد من أن مشكلة الركبة هي الآن مجرد ذكرى سيئة، فإنه بين اليوم وغداً سيقرر المهاجم ومدرب ا"لروسونيري" ما إذا كان السويدي سيأخذ الملعب من الدقيقة الأولى، أم أنه سيفعل ذلك أثناء المباراة، كما أن اليقين الوحيد في الوقت الحالي هو أن زلاتان سيلعب على الأقل لبعض الوقت، وربما حتى ساعة. وستكون مباراة لاتسيو هي أفضل استعداد للنجم السويدي لمباراة ليفربول بدوري الأبطال، والتي يستهدف من خلالها وصوله للهدف رقم 50 في البطولة الأوروبية الكبرى.


الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا