لاعبو الجوجيتسو في القارة الآسيوية يشدون الرحال إلى أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

تستعد العاصمة أبوظبي بعد يومين، لاستضافة النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو لفئة الكبار من الرجال والسيدات، في الفترة من 13-16 سبتمبر (أيلول)، في صالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي. تستقبل أبوظبي خلال منافسات البطولة التي تقام على مدى أربعة أيام، مجموعة من أبرز لاعبي الجوجيتسو على صعيد قارة آسيا، الذين يتطلعون بقوة إلى التتويج والاستفادة من موعد البطولة في التحضير لبطولتي العالم وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). وقال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مبارك صالح المنهالي: "بطولة آسيا تعد واحدة من أهم البطولات ضمن أجندة الجوجيتسو الدولية، والدليل على أهميتها الإقبال الكبير للمشاركة في منافساتها من قبل عدد كبير من نجوم اللعبة في القارة الآسيوية". وأضاف: "مستوى البطولة سيكون مرتفع جداً، في ظل مشاركة مجموعة من اللاعبين الأعلى تصنيفاً في آسيا، وعلى مستوى العالم، وأنه من المتوقع أن تشهد نزالات حماسية وشيقة تعكس مكانة أبوظبي التي أصبحت وجهة للأبطال، ومنبعاً للنجوم والمواهب. وحول معسكر المنتخب الإماراتي استعداداً للبطولة، أكد المنهالي أن الأجواء أكثر من رائعة ومليئة بالتفاؤل والرغبة الحقيقية لدى اللاعبين في تحقيق الانتصارات، وأن ذلك يظهر من خلال الجدية التي يظهرونها في التدريبات، والتركيز الكبير، والإحاطة التامة بتوجيهات الجهاز الفني، ومدرب المنتخب. من جانبه قال أحد أبرز نجوم المنتخب الإماراتي، البطل عمر الفضلي، والذي تحفل مسيرته بالإنجازات القارية والعالمية، أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو لم يتوانى عن توفير جميع مقومات النجاح والتفوق في البطولة، بدءاً من المعسكرات المغلقة، ووصولاً إلى التعاقد مع أفضل الأجهزة الفنية والتدريبية العالمية، وعلى رأسها المدرب القدير رامون ليموس. وتعتبر هذه النسخة من البطولة الآسيوية هي الاولى التي يتم تنظيمها بعد النسخة الأخيرة التي استضافتها منغوليا عام 2019، ومحطة أساسية في رحلة العبور إلى الألعاب العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو (تموز) 2022، وتقتصر المشاركة فيها على 96 لاعبا فقط، كما تخضع لمعايير صارمة ما يؤكد على أن المنافسة في بطولة آسيا ستكون حماسية إلى أبعد الحدود في ظل رغبة اللاعبين بالمشاركة في الحدث العالمي. تجدر الإشارة إلى ان البطولة سوف تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة عملاً بالبروتوكول الصحي المعتمد لدى اتحاد الامارات للجوجيتسو والجهات المختصة في الدولة.

