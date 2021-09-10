دراج هولندي يتعرض لحادث ويغيب عن بطولة العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

أصيب الفائز بميدالية فضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020، الدراج الهولندي توم دومولين، بكسر في المعصم، إثر تعرضه لحادث خلال التدريبات، وسيغيب عن بطولة العالم. ذكر فريق غامبو-فيزما الذي ينتمي له دومولين، أن سيارة صدمت الدراج الهولندي أمس، خلال جولة استطلاع في منطقة الأردين، كان يقوم بها استعدادا لسباقه "تور دي دومولين"، المقرر في 3 أكتوبر (تشرين الأول). وأصيب دومولين بكشر في المعصم الأيمن، وتقرر خضوعه لعملية جراحية، اليوم الجمعة. وسبق لدومولين التتويج بسباق إيطاليا الدولي، كما أحرز الميدالية الفضية في سباق ضد عقارب الساعة في أولمبياد طوكيو، وكان مرشحاً للفوز بميدالية في بطولة العالم المقررة هذا الشهر.

