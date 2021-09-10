تشيفرين: لا يهمني رحيل الريال وبرشلونة ويوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

ضاعف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين، من هجماته ضد الأندية الداعية لإقامة دوري السوبر الأوروبي، وأكد أنه لن يهمه رحيل ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، من المؤسسة التي يديرها، واصفاً رؤساء هذه الأندية بأنهم "غير أكفاء". في مقابلة نشرتها صحيفة دير شبيغل، اليوم الجمعة، قال: "لن يهمني إذا غادروا، أرى أنه من المضحك جداً أنهم يريدون إقامة بطولة جديدة، وفي نفس الوقت يريدون لعب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم". واعتبر رئيس "يويفا" أن هذه الأندية يديرها "رؤساء غير أكفاء"، مضيفاً: "هؤلاء الأشخاص حاولوا قتل كرة القدم". وبحسب تشيفرين، فإن الأندية تشكو من ارتفاع الأجور بشكل مبالغ فيه، في حين أنهم هم الذين تفاوضوا على العقود. من ناحية أخرى، وصف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بأنه غير منطقي، كونه يأسف ويقول إن النادي لا يمكنه النجاة إلا بدوري السوبر، وبعدها يحاول التعاقد مع كيليان مبابي، مقابل 180 مليون يورو.

