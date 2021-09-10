شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رزاق سيسية ليرفض الزمالك رحيله المجانى؟.. اعرف الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك قيد رزاق سيسية مهاجم القلعة البيضاء في قائمة الفريق للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء إعارته إلى الاتحاد السكندرى، والتي تألق خلالها الإيفوارى لافتاً الأنظار إلى امكانياته الهجومية من قبل العديد من الأندية، وذلك لمنع رحيله المجانى حيث ستشهد الفترة المقبلة تحديد مصير اللاعب وفقا لحالته الطبية بعد الإصابة التى لحقت به بشرخ بصابونة الركبة مما تستعدى غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

رزاق سيسية والذى بدأ مسيرته الكروية في الدورى المصرى بنادى أسوان موسم 2016/2017، شارك خلاله مع زهرة الجنوب سجل هدفاً واحداً وصنع هدفين.

لفت الإيفوارى أنظار نادى الزمالك لينتقل إلى القلعة البيضاء في الموسم التالى 2017/2018، لكنه لم يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة حيث شارك في 6 مباريات فقط صنع خلالهم هدفاً واحداً.

وفى ذات الموسم رحل سيسية إلى الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة ليبدأ رحلة استعادة الذات مع زعيم الثغر، وبلغ إجمالي مشاركات الإيفوارى مع الاتحاد 104 مباراة، سجل خلالهم 26 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر.

رزاق سيسية يبلغ من العمر 22 عاماً حيث أنه من مواليد 1998، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو.

ويترقب مسئولى نادى الزمالك ، وصول كل من الإيفواري رزاق سيسيه والمغربى محمد أوناجم لاعبا الفريق، لحسم موقف الثنائى مع الفريق فى الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو إستمرار إعارتهما مرة أخرى، وسيتخذ مسئولو الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون القرار فى مصير سيسيه بناءً على الاختبار الطبي والفني اللذان سيخضع لهما سيسيه وأوناجم.

ويصل الإيفواري رزاق سيسيه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء فترة التأهيل التى يخضع لها فى كوت ديفوار، لتوقيع الكشف الطبي عليه من جانب الجهاز الطبي للزمالك.