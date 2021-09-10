شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل معركة مركز الجناح بالأهلى.. 8 لاعبين يتنافسون على مقعدين بالتشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مركز الجناح بصفوف النادى الأهلي، تنافسا قويا في الموسم المقبل بسبب الزخم الموجود في هذا المركز، لاسيما بعد التعاقدات الجديدة التي تم إبرامها واللاعبين العائدين من الإعارات بنهاية الموسم الماضي، بخلاف اللاعبين الذين يلعبون في هذا المركز بالقائمة الحالية للفريق الأحمر.

وأصبح الأهلي يضم 8 لاعبين في مركز الجناح من بين اللاعبين القدامى والجدد والعائدين من الإعارات وهم حسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر طاهر وجونيور أجايي من اللاعبين القدامى وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني من الصفقات الجديدة وأحمد عبد القادر وعمار حمدي من اللاعبين العائدين من الإعارات إلى القلعة الحمراء، وإن كان موقف أجايي غامض في ظل صعوبة بقاؤه بالأهلي لاسيما بعد التمسك باستمرار المالي اليو ديانج ورفض بيعه لنادي جالاتا سراي التركي الذي قدم عرضا رسميا لضم اللاعب، ومن المتوقع أن يتم الموافقة على رحيله أو وضعه على قائمة الانتظار.

ويتنافس الثمانية لاعبين السابق ذكرهم على حجز مكانين في قائمة الأهلي وهو ما سيحدث منافسة قوية من اللاعبين القدامى والجدد، الأمر الذي سيصب بالإيجاب على مصلحة الفريق الأحمر، لاسيما أن هذا المركز عانى من أزمات في الموسم الماضي، خاصة مع تراجع مستوى غالبية اللاعبين وعدم الفاعلية على المرمى في مباريات كثيرة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى ضرورة تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.

ومن المتوقع أن يستمر موسيماني في الدفع بالعناصر القديمة في قيادة مركزي الجناح الأيمن والأيسر مع الدفع بالعناصر الجديدة بالتدريج، من أجل الانسجام مع باقي المجموعة والتعود على أجواء اللعب في صفوف الفريق الأحمر، وعدم الدفع بهم مباشرة في المباريات.

ويعد حسين الشحات ومحمود كهربا أو طاهر طاهر الأبرز لقيادة مركزي الجناح في صفوف الأهلي في الفترة المقبلة، مع إشراك اللاعبين الجدد بالتدريج حتى ينصهروا في صفوف الفريق الأحمر ومن ثم ينافسوا المجموعة القديمة على المشاركة الأساسية وحجز مكان في تشكيل الأهلي.