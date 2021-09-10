شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يؤجل النشاط المحلى لبعد انتخابات الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين تأجيل انطلاق مسابقات الموسم الجديد فى الوقت الحالى على أن يتحدد موعد البطولات والنشاط المحلى بعد إقامة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد.

من جانبه قال سيف شاهين فى تصريحات صحفية، إنه لن يتم إقامة أى بطولات من مسابقات النشاط المحلى إلا بعد عقد الجمعية العمومية وإقامة الانتخابات، حيث سبق وتقرر إقامتها خلال شهر أغسطس ثم تأجلت لتقام فى شهر سبتمبر، وفى النهاية تم إرسال الملف إلى وزارة الرياضة لدراسته، وفحص الهيئات، وبناء عليه يتحدد موعد الدعوة للجمعية العمومية وإقامة الانتخابات، ومن ثم انطلاق مسابقات الموسم المحلى.

يذكر أن اتحاد ألعاب القوى شارك في دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو بكلا من مصطفى الجمل وإيهاب عبد الرحمن و مصطفى مجدى ومحمد عمرو، بينما لم تشارك بسنت حميدة بسبب الإصابة التى تعرضت لها قبل السفر لليابان