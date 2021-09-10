7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وجاء أبرزها، الأهلى يرسل للجبلاية أسماء 36 لاعبا فى القائمة الأولى.. اعرف التفاصيل، والزمالك يتمم اتفاقه مع حمدى النقاز والإعلان عن الصفقة خلال 24 ساعة.

الزمالك يتمم اتفاقه مع حمدى النقاز والإعلان عن الصفقة خلال 24 ساعة

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن أن النادى الأبيض أتم اتفاقه مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق والترجى التونسي، حول عودته إلى قلعة ميت عقبة، بعد سلسلة من المفاوضات شهدتها الفترة الماضية حول الاتفاق بين الطرفين شهدت الاتفاق عن حجم مقدم عقد اللاعب وتنازله عن القضية التى رفعها ضد النادى إلى جانب عدة أمور فى هذا الشأن، وأوضح المصدر ذاته أن الزمالك ينوى الإعلان عن الصفقة خلال الـ 24 ساعة.

الأهلى يرسل للجبلاية أسماء 36 لاعبا فى القائمة الأولى.. اعرف التفاصيل

أرسل النادى الأهلى قائمته الأولى لاتحاد الكرة مساء أمس الخميس، فى الموعد النهائى لإرسال القوائم الأولية للفرق استعداداً للموسم الجديد 2021 -2022، وشهدت قائمة المارد الأحمر الاولي قيد 31 لاعباً بجانب 5 لاعبين تحت السن وفقاً للائحة الجبلاية.

3 أسباب تمنع الزمالك من التعاقد مع مروان محسن بعد رحيله عن الأهلى

جاء قرار النادي الأهلي، بالاستغناء عن جهود مهاجمه مروان محسن مهاجم الفريق ليرحل اللاعب عن أروقة القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب الجلسة التى جمعت اللاعب بمسئولى القلعة الحمراء ليفتح باب التساؤل حول حقيقة وجود مفاوضات بين مروان محسن والزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى ظل بحث الفارس الأبيض عن مهاجم لتدعيم خط الهجوم الزملكاوى بالموسم الجديد.

سعد سمير يطلب مهلة 48 ساعة للرد بشكل نهائى على عرض الأهلى

كشف مصدر مقرب من سعد سمير مدافع النادى الأهلى، عن أن اللاعب طلب مهلة من مسئولى ناديه حتى الأحد المقبل للرد على العرض الذى تقدمت به إدارة النادى له، فلقد منح مسئولو النادى الأهلى، سعد سمير حرية الرحيل عن النادى سواء بشكل نهائى أو الإعارة لأى نادى خلال الموسم الجديد بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز تقديراً لدوره مع المارد الأحمر كأحد كباتن القلعة الحمراء بعد رحلة طويلة داخل النادى الأهلى، واقترب سعد سمير من الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسمين لنادى فيوتشر أف سى.

أحمد عادل عبد المنعم يعلن عبر ”الخليج 365” توقيعه للإسماعيلى موسمين

أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة الحالى والأهلى السابق توقيعه للنادى الإسماعيلى لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، وقال أحمد عادل عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" وقعت على عقود الانتقال للنادى الإسماعيلى لمدة موسمين بشكل نهائى بعد التقدير الذى لمسته من مسئولى اللجنة الفنية ومجلس الإدارة، وأسعى لأكون عند حسن ظن جماهير الدراويش العريضة".

المنتخب يسافر ليبيا بطائرة خاصة يوم 10 أكتوبر المقبل

تقرر سفر بعثة منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إلى ليبيا يوم 10 أكتوبر المقبل لمواجهتها يوم 12 من نفس الشهر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وذلك بطائرة خاصة لضيق الوقت بين مباراة الجولة الثالثة أمام ليبيا المقرر لها 9 من نفس الشهر بالقاهرة.

إلغاء انتخابات نادى بلدية المحلة بعد اتهامات بتزوير فى صناديق الاقتراع