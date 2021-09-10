شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق الرابحة فى الأهلى والزمالك بالسوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى والزمالك والمحدد لها السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر فى السوبر الأفريقى المؤهل لكأس العالم للأندية المقرر له شهر أكتوبر المقبل بالسعودية.

يمتلك فريق الزمالك فى صفوفه عدد من الأوراق الرابحة أبرزها، أحمد الأحمر ويحيى الدرع، فضلا عن ثلاثى الصفقات الجديدة، سيف الدرع ومحمد بسيونى مودى وحارس المرمى كريم هنداوى .

بينما يمتلك فريق الأهلى فى صفوفه من الأوراق الرابحة كلا من ، محمد عصام الطيار حارس المرمى و التونسى أسامة الجزيرى وصانع الألعاب المخضرم إسلام حسن والدينامو أحمد عادل.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.