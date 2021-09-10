شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى القائمة الأولى لطلائع الجيش استعدادا لمواجهة الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادى طلائع الجيش القائمة الأولى للفريق لاتحاد الكرة أمس الخميس وهو الموعد النهائى لإرسال القوائم الأولية للفرق استعداداً للموسم الجديد 2021 -2022، بعدما أعلن إتحاد الكرة في بيان رسمي يوم 7 سبتمبر إنّ الدوري سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل بينما يعود النشاط الرياضي بمباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم تقام مباريات كأس مصر أيام 25 و29 سبتمبر وكذلك 2 و3 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 19 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة الأولى لطلائع الجيش 21 لاعباً هم :"محمد بسام ومحمد شعبان ومحمد ناصف وحسين السيد مارسيلو وعلى مهاب وخالد سطوحى وحسن مجدى وأحمد هانى حسينى وأحمد عبد الرحمن سيد ومهند لاشين وعمرو السيسى وفرانك ستيفن وأحمد سمير وعلى أحمد وأحمد سالم ومصطفى محمود ومحمود عاطف ومحمد سمير ومحمد شحاته وخالد عوض وفارس حاتم".

وانتهت إعارة عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى وإسلام جمال وإسلام محارب مع الطلائع فيما رحل إبراهيما كونيه ومصطفى جمال عن الفريق.

ويسابق مسئولو طلائع الجيش الزمن من أجل الانتهاء من ملف الصفقات الصيفية، خاصة بعد تحديد موعد مواجهة الأهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى، حيث يبذل العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى بالنادى جهوداً مكثفة من أجل الانتهاء من هذا الملف بالتنسيق مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.

وأعلن طلائع الجيش، التعاقد مع 7 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري ومحمد جابر لاعب المصرى البورسعيدى، وحسم مسئولو الطلائع الصفقات الأربعة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين بالاضافة للتعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم.

ويستعد الطلائع لمواجهة الأهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية،ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.