شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يعلن الترشح لعضوية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، عن نيته الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية والتي لم يتحدد موعدها بعد والأقرب إقامتها نهاية شهر ديسمبر من العام المقبل.

وقال جمال الغندور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إنه قرر الترشح على منصب العضوية في انتخابات اتحاد الكرة ويجهز حاليا لبرنامجه الانتخابي ويتواصل مع الأندية وينتظر تحديد موعد الانتخابات من أجل بدأ جولاته وعرض برنامجه.

وفي وقت سابق، كشف طاهر أبوزيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ووزير الرياضة الأسبق، عن أنه ينوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة، حيث تترقب أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الإعلان عن موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة خاصة أنه من الطبيعى أن يتم الدعوة لها خلال الأيام المقبلة، وفقا للائحة اتحاد الكرة.

وقال أبو زيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، إن المجلس الحالي برئاسة أحمد مجاهد حقق المطلوب منه بعد الوصول بالدوري لهذا المستوى والمنافسة الشرسة بين قطبي الكرة المصرية حتى الأسابيع الأخيرة رغم الظروف التي شهدتها المسابقة.