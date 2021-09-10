شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفاضل بين المعسكر الخارجى والداخلى استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن هناك مشاورات مع الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس في الفترة الحالية، لبحث إمكانية إقامة معسكر في الفترة المقبلة.

وقال عادل في تصريحات خاصة، إن طول الفترة المتبقية قبل بداية الموسم الجديد والتي تمتد حتى 25 أكتوبر المقبل، تجعل المقاولون يفكر في إمكانية إقامة معسكر خارجى.

ويسعى نادى المقاولون العرب لضم ثنائى أفريقى لتدعيم خطوط الفريق في الموسم المقبل وخاصة فى وسط الملعب، وذلك بعد رحيل الثلاثى، هيثم الجوينى ووسيم النغموشى وإيدو موسيس، وذلك في إطار خطة ذئاب الجبل لتدعيم صفوفهم خلال الميركاتو الجارى.

وكان المقاولون قد ضم الثنائى، ممادو نياس لاعب الانتاج الحربى سابقاً، وحسام حسن لاعب بتروجت، ويتبقى لدى المقاولون فرصة لضم ثنائى أجنبى بعد تمسك الجهاز الفنى بلويس إدوارد وفاروقا نور الدين.

وأكد محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون لن يتعاقد مع أى صفقة قد تزيد عن 2 مليون جنيه فى الميركاتو الجارى وقال عادل فتحى، فى تصريحات لـ " الخليج 365"، وضعنا سقفاً للتعاقدات بحيث لن تزيد أى صفقة عن 2 مليون جنيه فى موسم الانتقالات الحالى، خاصة أن أعلى عقد للاعب لدينا لا يتخطى هذا الرقم.

وأضاف عادل، الأموال لا تصنع الولاء للفرق، وهناك الكثير من النماذج التي أكدت ذلك، ندعو لعدم المغالاة فى التعاقدات ورواتب اللاعبين لأنه فى النهاية الأندية ستعانى ولنا سياسة نسير بها من البداية ولن نغيرها.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.