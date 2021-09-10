شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعد للبطولة العربية لكرة السلة بـ 4 وديات فى معسكر صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على خوض 4 مباريات ودية خلال المعسكر المقرر أن يقيمه الفريق فى صربيا الأسبوع المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة بمنافسات البطولة العربية التى ستقام بالإسكندرية.

وتستضيف الإسكندرية بطولة الأندية العربية فى الفترة من 29 سبتمبر الجارى حتى 9 أكتوبر المقبل، بمشاركة 20 فريقا.

وأصبحت الأندية المقرر مشاركتها في البطولة حتى الآن هي كل من: الأهلى، والبطائح الإماراتى، والشارقة، والكويت الرياضى، واليرموك، والميناء اليمنى، وشعب حضر موت، والغرافة القطرى، والوكرة القطرى، والهلال السودانى، واليوناني السودانى، والزهراء التونسى، والمنامة البحرينى، وبيروت، والفتح السعودى، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى حامل اللقب ومستضيف البطولة، كما يشارك خدمات البرجيب الفلسطيني، بالإضافة الى وداد بوفاريك الجزائرى، والكرامة السورى.