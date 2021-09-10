شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعبًا فى القائمة الأولى للإسماعيلى استعدادًا للموسم الجديد..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادى الإسماعيلى القائمة الأولى للفريق لاتحاد الكرة أمس الخميس وهو الموعد النهائى لإرسال القوائم الأولية للفرق استعدادًا للموسم الجديد 2021 -2022، بعدما أعلن إتحاد الكرة في بيان رسمي يوم 7 سبتمبر إنّ الدوري سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل بينما يعود النشاط الرياضي بمباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم تقام مباريات كأس مصر أيام 25 و29 سبتمبر وكذلك 2 و3 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 19 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة الأولى للإسماعيلى 16 لاعباً هم :"محمد فوزي لحراسة المرمى ومعه التونسي مروان الصحراوي ومحمد هاشم وباهر المحمدي ومحمد عمار ومحمود البدري ومحمد عادل وأحمد كاستيلو ومحمد نصرومصطفى فارس وأحمد مصطفى وعماد حمدي ومحمد الصادق وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وشكري نجيب".

ورحل عن الإسماعيلى التونسى فخر الدين بن يوسف الذى وقع لبيراميدز فيما انتهت اعارة حسين السيد مارسيلو ومصطفى الزنارى وعبد الله جمعة ومحمد حسن، فيما أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة الحالى والأهلى السابق توقيعه للنادى الإسماعيلى لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، كما حصل مسئولو النادى الإسماعيلى، على توقيع المدغشقري باولن فوافي لاعب المقاصة السابق لمدة ثلاثة مواسم، فيما تنهى اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة إجراءات ضم عصام صبحى الظهير الايمن لمصر المقاصة لصفوف الدراويش خلال الساعات القادمة ، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع النادى الفيومى مما يسهل اجراءات التعاقد معه فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق الاصفر .

وتبذل اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة طوال الأيام الماضية من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد الثلاثى شكرى نجيب وعماد حمدى ومحمد صادق، لاعبو الدراويش والذين تنتهى تعاقدهم بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأى نادى في يناير المقبل.

وحددت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى 3 فئات للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتبدأ الفئة الأولى من 4 إلى 5 ملايين جنيه، فيما تضم الفئة الثانية من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه بينما ستكون الفئة الثالثة من مليون إلى 2 مليون جنيه ، وهى القيمة التى تحددت وفقاً لعدم وجود سيولة مالية كبيرة بالنادى تسمح بالتعاقد مع لاعبين تفوق هذه المبالغ.

وأتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات تمديد عقد الانجولي "أرى بابل" جناح الفريق الدولي لمدة موسمين ووقع اللاعب فى حضور مسئولو الدراويش وبناء على توصية من اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني ،وانضم اللاعب قادما من الدوري السعودي وبعد رحلة تألق عامره بالألقاب ضمن صفوف فريق أول أغسطس الأنجولي.

كما أنهي مجلس إدارة الإسماعيلى عثمان إجراءات تجديد تعاقد محمد هاشم قلب دفاع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وطالبت اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني بتمديد عقد المدافع باعتباره أحد عناصر القوام الأساسي للفريق، في ظل تألقه بشكل لافت للنظر ضمن صفوف الفريق منذ تولي إيهاب جلال تدريب الفريق.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات الجهاز الفني، سعيا لاستعادة مسار الفريق نحو المنافسه وحصد الألقاب فى الموسم المقبل.