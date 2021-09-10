شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر مودعًا مروان محسن: أنت لاعب كبير وهتوحشني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، مروان محسن، زميله السابق بالفريق الأحمر، برسالة قصيرة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وذلك بعدما أعلن الأهلى فسخ تعاقده مع مروان محسن قبل الموسم المقبل.

وكتب طاهر عبر حسابه عى إنستجرام: ربنا يكرمك يا حبيبي أنت لاعب كبير وهتوحشني جدًا يا مارو.



طاهر محمد

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التى قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط.

وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادى لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادى يترك له حرية الانتقال إلى أى نادٍ آخر دون حصول الأهلى على أى مقابل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلى وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدًا من أبناء النادي.

إجمالًا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارًا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات، ودورى الأبطال الأفريقى مرتين، وكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس السوبر المحلى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية.