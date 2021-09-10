كل ما تريد معرفته عن قمة السوبر الأفريقى لليد بين الأهلي والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير القطبين المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلي والزمالك اليوم الجمعة فى السوبر الأفريقي، خاصة أن البطولة تعد مؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء ويجذب أنظار الجماهير المصرية.

ما هو موعد مباراة السوبر الأفريقي لليد؟

تقام قمة السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك في تمام السابعة مساءً على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ماذا يريد الزمالك من اللقاء؟

يرغب الزمالك فى هذه المواجهة فى التتويج بالنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019، كما يطمح فريق الزمالك إلى مواصلة الفوز الثالث على التوالي على منافسه التقليدى بعد الفوز على الأحمر فى أخر نسختين 2018 و2019، و يبحث فريق الزمالك فى هذه المواجهة عن التأهل إلى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ما هي أهداف الأهلى من اللقاء؟

يسعى فريق الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى رد الإعتبار خاصة أن فريق الزمالك نجح فى تحقيق الفوز فى أخر نسختين من البطولة عامى 2018 ، 2019 على حساب الفريق الأحمر، ويتسلح فريق الأهلى فى هذه المواجهة بنشوة تحقيق لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس التى حصدها الفريق مؤخرا على حساب وداد سمارة المغربى للمرة الرابعة فى التاريخ والتى اختتمت بالمغرب، فضلا عن تدعيم الصفوف بالمحترف الكوبي «أنخيل هيرنانديز».

من يدير قمة سوبر اليد الأفريقية؟

استقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد على تعيين طاقم حكام تونسى مكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له غدا على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ما هو العدد المسموح له بحضور اللقاء؟

تم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

ماذا يرتدى الأهلى والزمالك فى اللقاء؟

أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي، بينما يرتدي الأهلي الزي الأحمر التقليدي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة من مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.